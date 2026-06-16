Omnicell Aktie
WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090
|Omnicell-Anlage
|
16.06.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Omnicell-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Omnicell-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Omnicell-Aktie bei 71,69 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 13,949 Omnicell-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 39,99 USD gerechnet, wäre die Investition nun 557,82 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,22 Prozent verringert.
Omnicell war somit zuletzt am Markt 1,72 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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