Omnicell Aktie
WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090
|Omnicell-Investment im Blick
|
18.08.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Omnicell-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Omnicell-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Omnicell-Anteile betrug an diesem Tag 149,63 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Omnicell-Aktie investierten, hätten nun 6,683 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 240,79 USD, da sich der Wert eines Omnicell-Papiers am 17.08.2026 auf 36,03 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 75,92 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Omnicell eine Marktkapitalisierung von 1,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Omnicell Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Omnicell-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
11.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Omnicell-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
04.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Omnicell von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
30.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
30.07.26
|Börse New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
30.07.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
30.07.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.07.26
|Ausblick: Omnicell gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Omnicell Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Omnicell Inc.
|31,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.