NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Omnicell-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Omnicell-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Omnicell-Anteile betrug an diesem Tag 149,63 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Omnicell-Aktie investierten, hätten nun 6,683 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 240,79 USD, da sich der Wert eines Omnicell-Papiers am 17.08.2026 auf 36,03 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 75,92 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Omnicell eine Marktkapitalisierung von 1,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at