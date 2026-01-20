Omnicell Aktie
WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090
|Langfristige Performance
|
20.01.2026 16:04:27
NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Omnicell-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 17.01.2025 wurden Omnicell-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 42,57 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Omnicell-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 23,491 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.01.2026 gerechnet (50,52 USD), wäre die Investition nun 1 186,75 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 18,68 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Omnicell belief sich jüngst auf 2,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Omnicell Inc.
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Omnicell-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
13.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Omnicell von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.01.26
|Schwache Performance in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
08.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
06.01.26