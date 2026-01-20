NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Omnicell-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Omnicell-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 17.01.2025 wurden Omnicell-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 42,57 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Omnicell-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 23,491 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.01.2026 gerechnet (50,52 USD), wäre die Investition nun 1 186,75 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 18,68 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Omnicell belief sich jüngst auf 2,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

