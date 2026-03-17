NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Omnicell-Investment von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Omnicell-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Omnicell-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 33,22 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,010 Omnicell-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 103,22 USD, da sich der Wert einer Omnicell-Aktie am 16.03.2026 auf 34,29 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,22 Prozent angezogen.

Omnicell wurde am Markt mit 1,56 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at