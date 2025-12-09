Omnicell Aktie
WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090
|Omnicell-Investment im Blick
|
09.12.2025 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Omnicell von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Omnicell-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 115,39 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Omnicell-Aktie investiert hat, hat nun 86,663 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.12.2025 auf 43,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 774,16 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 62,26 Prozent vermindert.
Omnicell wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,82 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Omnicell Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Omnicell Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Omnicell Inc.
|37,00
|7,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.