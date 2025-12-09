NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Omnicell von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Omnicell-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Omnicell-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 115,39 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Omnicell-Aktie investiert hat, hat nun 86,663 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.12.2025 auf 43,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 774,16 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 62,26 Prozent vermindert.

Omnicell wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,82 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at