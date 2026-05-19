NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Omnicell-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Omnicell eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Omnicell-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Omnicell-Papier an diesem Tag bei 73,36 USD. Bei einem Omnicell-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,363 Omnicell-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 58,91 USD, da sich der Wert eines Omnicell-Papiers am 18.05.2026 auf 43,22 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 41,09 Prozent eingebüßt.

Omnicell wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,96 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at