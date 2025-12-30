Omnicell Aktie

WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090

Omnicell-Performance 30.12.2025 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Omnicell von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in Omnicell-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Omnicell-Papier statt. Diesen Tag beendete die Omnicell-Aktie bei 50,42 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Omnicell-Papier investiert hätte, befänden sich nun 198,334 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 29.12.2025 9 151,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46,14 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 8,49 Prozent verkleinert.

Am Markt war Omnicell jüngst 2,08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

