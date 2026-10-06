NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Omnicell von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Omnicell gewesen.

Am 06.10.2023 wurde das Omnicell-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 43,24 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 231,267 Omnicell-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 34,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 011,10 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 8 011,10 USD entspricht einer negativen Performance von 19,89 Prozent.

Omnicell markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at