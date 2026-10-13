Omnicell Aktie
WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090
|Langfristige Investition
|
13.10.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Omnicell von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Omnicell-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Omnicell-Anteile an diesem Tag bei 159,69 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Omnicell-Aktie investiert, befänden sich nun 0,626 Omnicell-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 36,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23,09 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 76,91 Prozent.
Alle Omnicell-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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