Omnicell Aktie

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WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090

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Frühes Investment 20.10.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel wäre eine Anlage in Omnicell von vor 10 Jahren heute wert

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Omnicell-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Omnicell-Papier statt. Der Schlusskurs der Omnicell-Aktie betrug an diesem Tag 35,95 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Omnicell-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,816 Omnicell-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 996,11 USD, da sich der Wert eines Omnicell-Anteils am 19.10.2026 auf 35,81 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 0,39 Prozent gleich.

Omnicell wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,62 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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