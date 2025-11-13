ON Semiconductor Aktie

ON Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 930124 / ISIN: US6821891057

Frühe Anlage 13.11.2025 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ON Semiconductor von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in ON Semiconductor-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das ON Semiconductor-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren ON Semiconductor-Anteile an diesem Tag 10,72 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das ON Semiconductor-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 932,836 ON Semiconductor-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.11.2025 45 960,82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49,27 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 359,61 Prozent gesteigert.

ON Semiconductor wurde am Markt mit 19,51 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

