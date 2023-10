NASDAQ Composite Index-Titel ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ON Semiconductor von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der ON Semiconductor-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das ON Semiconductor-Papier bei 7,16 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 139,665 ON Semiconductor-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 512,57 USD, da sich der Wert eines ON Semiconductor-Papiers am 18.10.2023 auf 89,59 USD belief. Das entspricht einem Plus von 1 151,26 Prozent.

Der ON Semiconductor-Wert an der Börse wurde auf 39,70 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at