ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
|Profitables ON Semiconductor-Investment?
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09.04.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ON Semiconductor von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades ON Semiconductor-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 39,20 USD. Bei einem ON Semiconductor-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,510 ON Semiconductor-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 08.04.2026 1 744,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 68,38 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 74,44 Prozent zugenommen.
ON Semiconductor war somit zuletzt am Markt 25,18 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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