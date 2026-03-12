NASDAQ Composite Index-Titel ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ON Semiconductor von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in ON Semiconductor eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

ON Semiconductor-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die ON Semiconductor-Aktie bei 42,85 USD. Bei einem Investment von 100 USD in ON Semiconductor-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,334 ON Semiconductor-Aktien. Die gehaltenen ON Semiconductor-Papiere wären am 11.03.2026 138,25 USD wert, da der Schlussstand 59,24 USD betrug. Mit einer Performance von +38,25 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von ON Semiconductor belief sich jüngst auf 23,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at