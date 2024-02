NASDAQ Composite Index-Titel ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ON Semiconductor-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der ON Semiconductor-Aktie statt. Der Schlusskurs der ON Semiconductor-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 9,04 USD. Bei einem ON Semiconductor-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 110,619 ON Semiconductor-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.02.2024 auf 76,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 513,27 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +751,33 Prozent.

Zuletzt ergab sich für ON Semiconductor eine Börsenbewertung in Höhe von 32,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at