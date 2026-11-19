ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
|ON Semiconductor-Investment
|
19.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ON Semiconductor-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das ON Semiconductor-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das ON Semiconductor-Papier bei 46,12 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,168 ON Semiconductor-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 145,77 USD, da sich der Wert eines ON Semiconductor-Papiers am 18.11.2026 auf 67,23 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 45,77 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für ON Semiconductor eine Börsenbewertung in Höhe von 26,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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