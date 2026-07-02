ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
|Lukrative ON Semiconductor-Investition?
|
02.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ON Semiconductor von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das ON Semiconductor-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 55,95 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,873 ON Semiconductor-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 30.06.2026 1 689,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 94,54 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +68,97 Prozent.
Zuletzt verbuchte ON Semiconductor einen Börsenwert von 36,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.
|
02.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ON Semiconductor von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
30.06.26
|NASDAQ-Handel: Zum Start des Dienstagshandels Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
26.06.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
26.06.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
26.06.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
26.06.26
|Edge-KI im Fokus: Warum der Synaptics-Deal die ON Semiconductor-Aktie belastet (finanzen.at)
|
26.06.26