NASDAQ Composite Index-Titel ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ON Semiconductor von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ON Semiconductor-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das ON Semiconductor-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 55,95 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,873 ON Semiconductor-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 30.06.2026 1 689,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 94,54 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +68,97 Prozent.

Zuletzt verbuchte ON Semiconductor einen Börsenwert von 36,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at