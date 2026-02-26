ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
|Rentables ON Semiconductor-Investment?
|
26.02.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ON Semiconductor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 26.02.2021 wurde das ON Semiconductor-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 40,27 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24,832 ON Semiconductor-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 25.02.2026 1 730,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 69,68 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73,03 Prozent vermehrt.
ON Semiconductor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.
|
26.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ON Semiconductor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
19.02.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
19.02.26