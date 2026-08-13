ON Semiconductor Aktie

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WKN: 930124 / ISIN: US6821891057

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Rentable ON Semiconductor-Anlage? 13.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ON Semiconductor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ON Semiconductor-Aktie gebracht.

Am 13.08.2021 wurde die ON Semiconductor-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ON Semiconductor-Anteile bei 43,45 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 23,015 ON Semiconductor-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.08.2026 auf 83,32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 917,61 USD wert. Damit wäre die Investition 91,76 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete ON Semiconductor eine Marktkapitalisierung von 31,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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