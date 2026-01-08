ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
|Lohnendes ON Semiconductor-Investment?
|
08.01.2026 16:05:43
NASDAQ Composite Index-Titel ON Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in ON Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 08.01.2016 wurde die ON Semiconductor-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8,53 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die ON Semiconductor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11,723 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 61,89 USD gerechnet, wäre die Investition nun 725,56 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 625,56 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von ON Semiconductor betrug jüngst 24,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
