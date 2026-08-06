NASDAQ Composite Index-Titel ON Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in ON Semiconductor von vor 3 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in ON Semiconductor-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 06.08.2023 wurde die ON Semiconductor-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der ON Semiconductor-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 102,31 USD. Bei einem ON Semiconductor-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,977 ON Semiconductor-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 75,17 USD, da sich der Wert einer ON Semiconductor-Aktie am 05.08.2026 auf 76,91 USD belief. Mit einer Performance von -24,83 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von ON Semiconductor belief sich zuletzt auf 31,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at