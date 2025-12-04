NASDAQ Composite Index-Titel ON Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in ON Semiconductor von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen ON Semiconductor-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem ON Semiconductor-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die ON Semiconductor-Aktie bei 29,92 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die ON Semiconductor-Aktie investierten, hätten nun 334,225 Anteile im Besitz. Die gehaltenen ON Semiconductor-Aktien wären am 03.12.2025 19 100,94 USD wert, da der Schlussstand 57,15 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 91,01 Prozent gesteigert.

Insgesamt war ON Semiconductor zuletzt 20,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at