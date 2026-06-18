ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
|Rentables ON Semiconductor-Investment?
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18.06.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel ON Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in ON Semiconductor von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden ON Semiconductor-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 35,78 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die ON Semiconductor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 279,486 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.06.2026 gerechnet (112,92 USD), wäre die Investition nun 31 559,53 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 215,60 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von ON Semiconductor betrug jüngst 46,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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