ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
|Profitables ON Semiconductor-Investment?
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23.04.2026 16:03:49
NASDAQ Composite Index-Titel ON Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ON Semiconductor-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades ON Semiconductor-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die ON Semiconductor-Anteile bei 42,55 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,350 ON Semiconductor-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 22.04.2026 209,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 88,99 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 109,14 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für ON Semiconductor eine Börsenbewertung in Höhe von 34,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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