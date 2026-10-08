ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
|Frühe Investition
|
08.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel ON Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ON Semiconductor-Investment von vor 5 Jahren verdient
Die ON Semiconductor-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 44,48 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die ON Semiconductor-Aktie investiert, befänden sich nun 2,248 ON Semiconductor-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 82,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 185,50 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +85,50 Prozent.
Der Börsenwert von ON Semiconductor belief sich jüngst auf 33,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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