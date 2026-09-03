ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
|Rentabler ON Semiconductor-Einstieg?
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03.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel ON Semiconductor-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ON Semiconductor von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurde die ON Semiconductor-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 99,40 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 10,060 ON Semiconductor-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des ON Semiconductor-Papiers auf 72,34 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 727,77 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 27,22 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von ON Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 28,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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