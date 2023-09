NASDAQ Composite Index-Titel Open Text-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Open Text-Investition eingebracht

Bei einem frühen Investment in Open Text-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Open Text-Aktie an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 18,41 CAD. Wer vor 10 Jahren 100 CAD in die Open Text-Aktie investiert hat, hat nun 5,432 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Open Text-Aktie auf 52,27 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 283,92 CAD wert. Aus 100 CAD wurden somit 283,92 CAD, was einer positiven Performance von 183,92 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Open Text bezifferte sich zuletzt auf 14,30 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at