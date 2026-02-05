NASDAQ Composite Index-Titel Open Text-Aktie: So viel hätte eine Investition in Open Text von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in Open Text eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das Open Text-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende stand die Open Text-Aktie an diesem Tag bei 43,52 CAD. Bei einem Investment von 10 000 CAD in Open Text-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 229,779 Open Text-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.02.2026 auf 32,11 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 378,22 CAD wert. Damit hätte sich das Investment um 26,22 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Open Text belief sich zuletzt auf 7,96 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at