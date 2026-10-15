Open Text Aktie
WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068
|Open Text-Performance im Blick
|
15.10.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel Open Text-Aktie: So viel hätte eine Investition in Open Text von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurden Open Text-Anteile via Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 54,99 CAD. Bei einer 10 000-CAD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 181,851 Open Text-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2026 gerechnet (35,55 CAD), wäre das Investment nun 6 464,81 CAD wert. Mit einer Performance von -35,35 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Open Text erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,59 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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