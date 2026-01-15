NASDAQ Composite Index-Titel Open Text-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Open Text von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Open Text-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Open Text-Aktie via Börse TSX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 43,68 CAD. Bei einer 10 000-CAD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 228,938 Open Text-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.01.2026 gerechnet (44,41 CAD), wäre die Investition nun 10 167,12 CAD wert. Damit hätte sich die Investition um 1,67 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Open Text bezifferte sich zuletzt auf 11,55 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at