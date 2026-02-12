Open Text Aktie

Open Text für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068

Open Text-Performance 12.02.2026 16:04:35

NASDAQ Composite Index-Titel Open Text-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Open Text von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Open Text-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Die Open Text-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Open Text-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 47,14 CAD. Bei einer 100-CAD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,121 Open Text-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Open Text-Aktie auf 32,94 CAD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69,88 CAD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30,12 Prozent verringert.

Der Open Text-Wert an der Börse wurde auf 8,85 Mrd. CAD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

