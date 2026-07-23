Open Text Aktie
WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068
|Rentabler Open Text-Einstieg?
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23.07.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Open Text-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Open Text von vor einem Jahr verloren
Open Text-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 41,06 CAD. Bei einem Investment von 10 000 CAD in Open Text-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 243,546 Open Text-Aktien. Die gehaltenen Open Text-Aktien wären am 22.07.2026 7 613,25 CAD wert, da der Schlussstand 31,26 CAD betrug. Damit hätte sich die Investition um 23,87 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Open Text bezifferte sich zuletzt auf 7,76 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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