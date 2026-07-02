NASDAQ Composite Index-Titel Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Open Text von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Open Text-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das Open Text-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Open Text-Anteile bei 55,10 CAD. Bei einer 10 000-CAD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 181,488 Open Text-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.06.2026 gerechnet (31,39 CAD), wäre die Investition nun 5 696,91 CAD wert. Damit wäre die Investition um 43,03 Prozent gesunken.

Open Text markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,64 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at