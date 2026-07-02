Open Text Aktie
WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068
|Lohnender Open Text-Einstieg?
|
02.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Open Text von vor 3 Jahren eingebracht
Das Open Text-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Open Text-Anteile bei 55,10 CAD. Bei einer 10 000-CAD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 181,488 Open Text-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.06.2026 gerechnet (31,39 CAD), wäre die Investition nun 5 696,91 CAD wert. Damit wäre die Investition um 43,03 Prozent gesunken.
Open Text markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,64 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!