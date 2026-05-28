Open Text Aktie
WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068
|Open Text-Anlage im Blick
|
28.05.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Titel Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Open Text von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Open Text-Anteile via Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 39,09 CAD. Bei einer 100-CAD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,558 Open Text-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 31,84 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,45 CAD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18,55 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Open Text eine Marktkapitalisierung von 7,86 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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