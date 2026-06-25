NASDAQ Composite Index-Titel Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Open Text von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Open Text-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Open Text-Papier an der Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendete die Open Text-Aktie bei 39,25 CAD. Bei einem Open Text-Investment von 1 000 CAD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,478 Open Text-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Open Text-Aktie auf 30,19 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 769,17 CAD wert. Das entspricht einem Schwund von 23,08 Prozent.

Open Text wurde am Markt mit 7,29 Mrd. CAD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at