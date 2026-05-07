Open Text Aktie

Open Text für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068

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Open Text-Investment im Blick 07.05.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte ein Open Text-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Open Text-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Open Text-Aktie via Börse TSX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 55,41 CAD. Wer vor 3 Jahren 100 CAD in die Open Text-Aktie investiert hat, hat nun 1,805 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Open Text-Aktie auf 31,41 CAD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 56,69 CAD wert. Damit hätte sich das Investment um 43,31 Prozent vermindert.

Insgesamt war Open Text zuletzt 8,03 Mrd. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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