Open Text Aktie
WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068
|Langfristige Anlage
|
06.08.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte ein Open Text-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse TSX Handel mit Open Text-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Open Text-Aktie an diesem Tag bei 66,08 CAD. Bei einem Investment von 1 000 CAD in Open Text-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,133 Open Text-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 544,19 CAD, da sich der Wert einer Open Text-Aktie am 05.08.2026 auf 35,96 CAD belief. Das kommt einer Abnahme um 45,58 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Open Text belief sich zuletzt auf 9,02 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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