Open Text Aktie

Open Text für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068

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Lohnender Open Text-Einstieg? 30.04.2026 16:04:47

NASDAQ Composite Index-Titel Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte ein Open Text-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Open Text-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 30.04.2025 wurde das Open Text-Papier via Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendete das Open Text-Papier bei 37,32 CAD. Bei einem Investment von 10 000 CAD in das Open Text-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 267,953 Open Text-Anteilen. Die gehaltenen Open Text-Papiere wären am 29.04.2026 8 199,36 CAD wert, da der Schlussstand 30,60 CAD betrug. Damit hätte sich die Investition um 18,01 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Open Text betrug jüngst 7,72 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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