NASDAQ Composite Index-Titel Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Open Text von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Open Text-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Open Text-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse TSX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 32,92 CAD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CAD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,038 Open Text-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.03.2026 auf 30,53 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,75 CAD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,25 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Open Text eine Marktkapitalisierung von 7,65 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at