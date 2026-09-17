NASDAQ Composite Index-Titel Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Open Text von vor einem Jahr bedeutet

Die Open Text-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 50,51 CAD wert. Bei einem Investment von 1 000 CAD in die Open Text-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,798 Open Text-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.09.2026 648,39 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,75 CAD belief. Das entspricht einer Einbuße um 35,16 Prozent.

Der Börsenwert von Open Text belief sich zuletzt auf 7,98 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at