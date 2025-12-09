Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|Oracle-Investition im Blick
|
09.12.2025 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Oracle-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 38,58 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 25,920 Oracle-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 716,43 USD, da sich der Wert eines Oracle-Papiers am 08.12.2025 auf 220,54 USD belief. Damit wäre die Investition um 471,64 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Oracle belief sich jüngst auf 620,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Oracle Corp.mehr Nachrichten
|
15:01
|Ausblick: Oracle stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
08.12.25
|Börse New York in Rot: S&P 500 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
02.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Oracle-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
28.11.25
|Oracle-Aktie im Fokus: Hoffnung auf Milliardenkredit für OpenAI-Rechenzentren (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freitagshandel in New York: S&P 500 am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
28.11.25
|Aufschläge in New York: S&P 500 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Morgan Stanley thinks you should short Oracle (Financial Times)
|
27.11.25
|Morgan Stanley thinks you should short Oracle (Financial Times)