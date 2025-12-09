Oracle Aktie

Oracle-Investition im Blick 09.12.2025 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Oracle-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Oracle-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 38,58 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 25,920 Oracle-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 716,43 USD, da sich der Wert eines Oracle-Papiers am 08.12.2025 auf 220,54 USD belief. Damit wäre die Investition um 471,64 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Oracle belief sich jüngst auf 620,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

