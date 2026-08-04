Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Oracle-Einstieg? 04.08.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 3 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Oracle-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Oracle-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 114,44 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Oracle-Aktie investiert hat, hat nun 8,738 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 239,51 USD, da sich der Wert eines Oracle-Anteils am 03.08.2026 auf 141,85 USD belief. Damit wäre die Investition um 23,95 Prozent gestiegen.

Oracle markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 374,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Oracle Corp.

mehr Nachrichten