NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Oracle-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 114,44 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Oracle-Aktie investiert hat, hat nun 8,738 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 239,51 USD, da sich der Wert eines Oracle-Anteils am 03.08.2026 auf 141,85 USD belief. Damit wäre die Investition um 23,95 Prozent gestiegen.

Oracle markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 374,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at