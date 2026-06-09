Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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Lohnendes Oracle-Investment? 09.06.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 3 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Oracle-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Oracle-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Oracle-Aktie bei 109,85 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Oracle-Aktie investiert, befänden sich nun 91,033 Oracle-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Oracle-Aktie auf 211,82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 282,66 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 92,83 Prozent zugenommen.

Oracle markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 615,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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