NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Oracle-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 17.03.2023 wurde das Oracle-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 85,26 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Oracle-Aktie investiert hat, hat nun 117,288 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 16.03.2026 18 293,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 155,97 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 82,93 Prozent gesteigert.

Am Markt war Oracle jüngst 450,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at