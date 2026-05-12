NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Oracle-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Oracle-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 97,85 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,220 Oracle-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Oracle-Anteile wären am 11.05.2026 1 980,99 USD wert, da der Schlussstand 193,84 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 98,10 Prozent.

Der Börsenwert von Oracle belief sich zuletzt auf 562,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at