Oracle-Investment 30.12.2025 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Oracle-Aktie Investoren gebracht.

Am 30.12.2020 wurden Oracle-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Oracle-Anteile an diesem Tag 64,40 USD wert. Bei einem Oracle-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,528 Oracle-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 29.12.2025 3 033,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 195,38 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 203,39 Prozent vermehrt.

Der Oracle-Wert an der Börse wurde auf 568,61 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

