NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen

Oracle-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 78,74 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Oracle-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 127,000 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 186,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 699,52 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 137,00 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Oracle betrug jüngst 553,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at