Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|Lohnende Oracle-Investition?
|
27.01.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 5 Jahren eingefahren
Die Oracle-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Oracle-Papier an diesem Tag bei 62,55 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Oracle-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,987 Oracle-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 26.01.2026 2 916,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 182,44 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 191,67 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Oracle zuletzt 512,22 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
