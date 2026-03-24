NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde die Oracle-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Oracle-Anteile bei 66,83 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Oracle-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,496 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 230,94 USD, da sich der Wert eines Oracle-Papiers am 23.03.2026 auf 154,34 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 130,94 Prozent angezogen.

Am Markt war Oracle jüngst 443,47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at