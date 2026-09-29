Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|Frühe Investition
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29.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 3 Jahren abgeworfen
Oracle-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Oracle-Aktie betrug an diesem Tag 105,92 USD. Bei einem Oracle-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,944 Oracle-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 132,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,19 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 25,19 Prozent.
Zuletzt verbuchte Oracle einen Börsenwert von 413,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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