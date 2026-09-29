Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 29.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 3 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Oracle-Aktie Anlegern gebracht.

Oracle-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Oracle-Aktie betrug an diesem Tag 105,92 USD. Bei einem Oracle-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,944 Oracle-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 132,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,19 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 25,19 Prozent.

Zuletzt verbuchte Oracle einen Börsenwert von 413,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Oracle Corp.

mehr Nachrichten